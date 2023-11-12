Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Şırnak'ta bir binanın bodrumunda çıkan yangında 1 çocuk öldü, 3 çocuk yaralandı

Ajans Haberleri
  • 12.11.2023 17:37
  • Giriş: 12.11.2023 17:37
  • Güncelleme: 12.11.2023 17:37
Kaynak: AA
Şırnak'ta bir binanın bodrumunda çıkan yangında 1 çocuk öldü, 3 çocuk yaralandı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında 1 çocuk öldü, 3 çocuk yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında K.Y. (12), E.U. (14) U.M.K. (15) ve İ.T. (14) yaralandı.

Ambulansla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İ.T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 