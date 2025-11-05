Şırnak'ta bir bölge hakkında 10 günlük geçici giriş yasağı
Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 9-18 Kasım tarihlerinde Cudi Dağı Deryadülü bölgesinde "mühimmat imha" gerekçesiyle 10 gün boyunca girişin yasaklandığı belirtildi.
Kaynak: AA
Şırnak'ta Cudi Dağı Deryadülü bölgesine 10 gün boyunca girişin yasaklandığı bildirildi.
Valilik tarafından geçici yasağa ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 9-18 Kasım tarihlerinde Cudi Dağı Deryadülü bölgesinde "mühimmat imha" çalışmalarının yapılacağı kaydedildi.
Valilik açıklamasında, "Söz konusu tarihlerde adı geçen bölgeye girilmesine müsaade edilmeyeceği kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadesine yer verildi.