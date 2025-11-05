Giriş / Abone Ol
Şırnak'ta bir bölge hakkında 10 günlük geçici giriş yasağı

Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 9-18 Kasım tarihlerinde Cudi Dağı Deryadülü bölgesinde "mühimmat imha" gerekçesiyle 10 gün boyunca girişin yasaklandığı belirtildi.

Güncel
  • 05.11.2025 15:27
  • Giriş: 05.11.2025 15:27
  • Güncelleme: 05.11.2025 15:31
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA /Arşiv

Şırnak'ta Cudi Dağı Deryadülü bölgesine 10 gün boyunca girişin yasaklandığı bildirildi.

Valilik tarafından geçici yasağa ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 9-18 Kasım tarihlerinde Cudi Dağı Deryadülü bölgesinde "mühimmat imha" çalışmalarının yapılacağı kaydedildi.

Valilik açıklamasında, "Söz konusu tarihlerde adı geçen bölgeye girilmesine müsaade edilmeyeceği kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadesine yer verildi.

