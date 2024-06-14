Şırnak'ta bir evde uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir evde uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubelerinden ekipler, sentetik uyuşturucu imalatı ve satışı yapanlara yönelik yürütülen çalışma kapsamında, bir eve operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, 1 kilo 876 gram metamfetamin, 7 tabanca, 14 şarjör, 25 silah namlusu ve 25 namlu kapağı ele geçirildi, S.A. ve M.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.