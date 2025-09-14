Şırnak'ta çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Irak uyruklu Abdulazeez A. (71) idaresindeki 24 M 66938 plakalı otomobil, Cizre-Şırnak kara yolunun Şehit Güvenlik Korucusu Dündar Page Tüneli mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 15 EC 077 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Irak uyruklu sürücü ile aynı araçtaki Parwin B. (45) ve diğer araçtaki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan Irak uyruklu 2 kişi, sıkıştıkları araçtan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.