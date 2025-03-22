Şırnak'ta daire yangını; 5 kişi dumandan etkilendi

Sekvan KÜDEN/CİZRE (Şırnak),(DHA)-ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında, 1'i itfaiye eri 5 kişi dumandan etkilendi.

Cizre ilçesi Dicle Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan apartmanın 6'ncı katındaki dairede, saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler daireyi sararken, ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, 1'i itfaiye eri 5 kişi dumandan etkilendi. 5 kişi, ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 5 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)

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