Şırnak'ta derede akıntıya kapılan çocuk hayatını kaybetti

Şırnak merkeze bağlı Güneyce köyünde serinlemek için girdiği derede akıntıya kapılan 17 yaşındaki Vefa Yıldırım, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, öğleden sonra Şırnak merkeze bağlı Güneyce köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vefa Yıldırım (17) ve bir arkadaşı, serinlemek amacıyla köyden geçen dereye girdi. Suda akıntıya kapılan iki arkadaştan biri kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başarırken, Yıldırım akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda sudan çıkarılan Yıldırım’ın kalbinin durduğu belirlendi. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapılan genç, ambulansla hızla Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede kalbi tekrar duran Vefa Yıldırım, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Yıldırım’ın cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna götürülürken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.