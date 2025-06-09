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Şırnak'ta devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı

Ajans Haberleri
  • 09.06.2025 18:56
  • Giriş: 09.06.2025 18:56
  • Güncelleme: 09.06.2025 18:56
Kaynak: AA
Şırnak'ta devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın İdil ilçesinde, karpuz yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

İ.A. idaresindeki 31 RZ 030 plakalı karpuz yüklü tır, Köyceğiz köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, tırın sürücüsü ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İ.A, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İdil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşımın kontrollü sağlandığı yol, tırın kaldırılması ve bölgeye saçılan karpuzların temizlenmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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