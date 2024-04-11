Şırnak'ta devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
Kaynak: AA
Şırnak'ın Cizre ilçesinde kalas yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.
Cizre-Nusaybin kara yolunun Çavuş köyü mevkisinde Berham Kurt yönetimindeki 27 P 3509 plakalı kalas yüklü tır devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Ceset, otopsi için hastaneye götürüldü.
Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, tırın kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.