Şırnak'ta evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Şırnak'ta, 2 çocuk babası Yunus Gök (26), işinden dönerken evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Olay, Cizre ilçesi Caferi Sadık Mahallesi TOKİ Konutları mevkisinde meydana geldi.

Ciğer ustası Yunus Gök, gece saatlerinde evine dönerken, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Çevredekilerin Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Gök, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Gök'ün cenazesi, otopsi için morga götürülürken, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yunus Gök'ün evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.