Şırnak'ta hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü F.S. (19) ağır yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Silopi ilçesi Hastane Caddesi’nde Gümrük Lojmanları Kavşağı’nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç ile F.S. yönetimindeki motosiklet kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü F.S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. F.S.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Hafif ticari aracın sürücüsü ifade işlemleri için emniyete götürülürken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),(DHA)