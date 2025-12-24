Şırnak'ta iki aile arasında kavga: 1'i ağır 5 yaralı, 4 gözaltı

Şırnak'ın İdil ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

Sırtköy beldesinde iki ailenin fertleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Z.B, R.A, D.A, İ.A ile K.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Z.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekiplerince beldede güvenlik önlemi alındı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, jandarma ekiplerince olayla ilgili İ.A, R.A, D.A. ile M.A. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.