Şırnak'ta iki aile arasında kavga: 2'si ağır 30 yaralı!

Şırnak'ta iki aile arasındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 30 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Güncel
  • 22.04.2026 17:12
  • Giriş: 22.04.2026 17:12
  • Güncelleme: 22.04.2026 17:16
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Şırnak'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taşlı ve sopalı kavgada 2'si ağır 30 kişi yaralandı.

Güneyçam köyü kırsalında arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında başlayan tartışma, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada, her iki aileden 2'si ağır 30 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

​​​​​​​Jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.

