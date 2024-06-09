Şırnak'ta iş cinayeti: İnşaatın 3’üncü katından düşen işçi öldü

Şırnak'ın Kumçatı beldesinde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle çalıştığı inşaatın 3. katından düşen 39 yaşındaki Halil Bilgin isimli işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çalışma Yaşamı 09.06.2024 13:30 Giriş: 09.06.2024 13:30

Güncelleme: 09.06.2024 13:30 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA