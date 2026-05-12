Şırnak'ta iş cinayeti: Yol yapım işçisi, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti
Şırnak’ta Cizre-Nusaybin kara yolundaki yapım çalışması sırasında hafif ticari aracın çarptığı işçi Samet Işık yaşamını yitirdi. Kazada araçta bulunan 2 kişi de yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, sabah saatlerinde Cizre-Nusaybin kara yolu Çavuşlu köyü mevkisinde meydana geldi.
Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, yol yapım çalışmasında görevli işçi Samet Işık’a çarptı.
Kazada Işık hayatını kaybederken, araçtaki 2 kişi de yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Samet Işık’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Samet Işık’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Cizre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yaralılar ise ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.