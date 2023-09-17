Şırnak'ta kamyonet şarampole devrildi, 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Şırnak'ın Uludere ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
N.Y. (46) idaresindeki 73 AAY 950 plakalı kamyonet, Şenoba beldesinde şarampole devrildi.
Sürücü ile beraberindeki A.Y. ve M.Y. yaralandı.
Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle Uludere ve Şırnak devlet hastanelerine kaldırıldı.
Devrilen aracın altında kalan A.Y. Uludere Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.