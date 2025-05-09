Şırnak'ta kamyonun çarptığı 17 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kamyonun çarpması sonucu 17 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Cizre-Nusaybin kara yolunun 17. kilometresinde, Kurumcu köyü girişinde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan Özel Cizre Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Mazhar Yakşi'ye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Yakşi'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekiplerince kamyon sürücüsü gözaltına alındı.