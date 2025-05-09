Şırnak'ta kamyonun çarptığı liseli Mazhar öldü

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonun çarptığı lise öğrencisi Mazhar Yakşi (17), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Cizre-Nusaybin kara yolunun 17'nci kilometresi Kurumcu Köyü mevkisinde meydana geldi.

Yolun karşısına geçmeye çalışan 11'inci sınıf öğrencisi Mazhar Yakşi'ye, plakası ve şoförünün ismi öğrenilemeyen kamyon çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Mazhar, Yakşi, olay yerinde hayatını kaybetti. Cansız beden otopsi için hastane morguna götürülürken, kamyon şoförü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.