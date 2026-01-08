Giriş / Abone Ol
Şırnak'ta kapanan köy yolları açıldı, çığ altındaki evler çıkarıldı

Ajans Haberleri
  • 08.01.2026 12:48
  • Giriş: 08.01.2026 12:48
  • Güncelleme: 08.01.2026 12:48
Kaynak: DHA
Sekvan KÜDEN/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde kapanan 4 köy yolu ulaşıma açılırken; çığ altında kalan 3 ev, 2 baraka ve 1 otomobil, ekiplerin çalışması ile kardan temizlendi.

Beytüşşebap ilçesinde yoğun kar yağışı ve çığ düşmeleri sonucu yolu ulaşıma kapanan Değirmenli, Bölücek, Güneyyaka ve Beşağaç köy yolları, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı. Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu Beşağaç köyünde 3 Ocak'ta çığ altında kalan 3 ev, 2 baraka ve 1 otomobil, ekiplerin çalışması ile kardan temizlendi. Bölgede karla mücadele ve yol açma çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü bildirildi. (DHA)

