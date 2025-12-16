Şırnak'ta kar yağışı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)-ŞIRNAK'ta Namaz Dağı bölgesinde kar yağışı etkili oldu. Bölgeyi kaplayan beyaz örtü dronla görüntülendi.

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü, Şırnak il merkezi ile doğusunda karla karışık yağmur ile kar beklendiğini belirterek uyarıda bulundu. Uyarının ardından kent merkezi ile çevre ilçelerin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Özellikle Namaz Dağı bölgesinde karla birlikte sis de etkili oldu. Bölgeyi kaplayan beyaz örtü havadan görüntülendi. (DHA)

