Şırnak'ta kardan kapanan köy yolu ulaşıma açıldı
Şırnak'ta dün akşam saatlerinde etkili olan kar nedeniyle Beytüşşebap'ta kapanan köy yolu ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA
Şırnak'ta kardan kapanan köy yolu ulaşıma açıldı.
Valilik sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, dün akşam etkili olan kar yağışının ardından Yeşilöz köyü (Faraşin) yolunun kapandığı ifade edildi.
Açıklamada, Beytüşşebap Yeşilöz köyü yolunda, Şırnak İl Özel İdaresi karla mücadele ekibinin iş makineleri ile 32 kilometrelik çalışması neticesinde ulaşımın sağlandığı, bölgede çalışmaların devam ettiği belirtildi.