Şırnak'ta kaybolan 22 yaşındaki genci arama çalışmaları devam ediyor

Şırnak'ta kaybolan 22 yaşındaki genci Dicle Nehri ve çevresinde arama çalışmaları sürüyor.

Silopi ilçesinde yaşayan Hüsamettin Yagettekin'in en son Cizre ilçesi Dicle Nehri kenarındaki Atatürk Parkı'nda görüldüğünün belirtilmesi üzerine, 20 Kasım'da ekiplerce nehirde ve çevresinde başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

AFAD koordinesindeki çalışmalara, Diyarbakır Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma Tim Komutanlığı, Van ve Bitlis Emniyet Müdürlüğü ile Cizre Belediyesi itfaiye dalgıç ekibi de katılıyor.

Yagettekin'in ailesi, Dicle Nehri kenarında arama çalışmalarını takip ediyor.

Kayıp gencin babası Mehmet Şirin Yagettekin, oğlundan haber alamadıklarını belirterek, "Yetkililerden, hayırsever vatandaşlardan rica ediyoruz, kimin elinden ne geliyorsa lütfen bize yardımcı olsun. Perişan durumdayız" dedi.

Ağabey Adem Yagettekin de kardeşinin 17 Kasım'dan bu yana kayıp olduğunu kaydetti.

Adem Yagettekin, "Kardeşimin hayatından endişe ediyoruz. Arama kurtarma ekipleri tüm çalışmaları yapıyor. Kimin elinden ne geliyorsa bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Kardeşimi gören veya yerini bilen kim varsa lütfen ya bize ya da en yakın güvenlik birimine haber versin. Kaç gündür bu soğuk havada nehir kenarında bekliyoruz" ifadelerini kullandı.