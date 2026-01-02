Şırnak'ta kaybolan genç kadından 5 gündür haber alınamıyor

Şırnak'ın İdil ilçesinde kendisinden 5 gündür haber alınamayan genç kadının bulunması için çalışma başlatıldı.

Atakent Mahallesi'nde yaşayan Muhammed Çelik, 28 yaşındaki kardeşi Sümeyye Çelik'in 5 gün önce dışarıda gezeceğini belirterek evden çıktığını, bir daha da kendisinden haber alamadıklarını söyledi.

Çelik, polise kayıp başvurusunda bulunduklarını ifade ederek, "Kardeşimi bulmak için her yeri aradık, ondan haber alamadık. Kardeşimin en son Batman Otogarı'nda görüldüğünü duyduk. Kardeşimin psikolojik sorunları var, ondan dolayı da hayatından endişe ediyoruz. Sümeyye'yi görenlerin veya yerini bilenlerin bize ya da güvenlik birimlerine haber vermelerini istiyoruz. Duyarlı vatandaşlarımızdan ricamız budur" dedi.

Genç kadının bulunması için çalışma başlatıldı.