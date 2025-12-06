Giriş / Abone Ol
Şırnak'ta mağarada bir kişinin cansız bedeni bulundu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde öğle saatlerinde Düzova köyü kırsalında bulunan bir mağarada bir kişinin cansız bedeni bulundu. Kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin jeneratörden sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği tespit edildi.

  • 06.12.2025 16:01
  • Giriş: 06.12.2025 16:01
  • Güncelleme: 06.12.2025 16:07
Kaynak: DHA
Şırnak'ta mağarada bir kişinin cansız bedeni bulundu
Fotoğraf: DHA

Şırnak'ta girdiği mağarada jeneratörden sızan gazdan zehirlenen kişinin cesedi bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Cizre ilçesine bağlı Düzova köyü kırsalında meydana geldi.

Mağarada hareketsiz yatan kişiyi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı çalışmada, kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin jeneratörden sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

