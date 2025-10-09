Şırnak'ta minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 2'si ağır 11 yaralı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si ağır 11 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen minibüs ile hafif ticari araç, ilçenin Ortabağ ve Ortasu köyleri arasındaki mevkide çarpıştı.

Kazada, minibüsteki 9 kişi ile hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada, yaralananlardan bazıları sıkıştıkları araçlardan ekiplerin yardımıyla çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.