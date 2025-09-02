Şırnak'ta orman yangını

Giriş / Abone Ol
Şırnak'ın Bestler Dereler Bölgesi'nde saat 03.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Çevre
  • 02.09.2025 11:46
Kaynak: DHA
Fotoğraf: DHA

Şırnak'ta Bestler Dereler Bölgesi’nde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.

Bestler Dereler Bölgesi Uğurtepe mevkisindeki ormanda, 03.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarla bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ayrıca yangın söndürme helikopteri de bölgeye yönlendirildi.

Yangına ekipler, müdahale ediyor.

