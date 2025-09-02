Şırnak'ta orman yangını

Şırnak'ta Bestler Dereler Bölgesi’nde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.

Bestler Dereler Bölgesi Uğurtepe mevkisindeki ormanda, 03.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarla bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ayrıca yangın söndürme helikopteri de bölgeye yönlendirildi.

Yangına ekipler, müdahale ediyor.