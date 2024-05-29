Şırnak'ta pasta imalathanesinde tüp patlaması sonucu çıkan yangın söndürüldü

Şırnak'ta bir pasta imalathanesinde tüp patlamasının neden olduğu yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ajans Haberleri 29.05.2024 23:34 Giriş: 29.05.2024 23:34

Güncelleme: 29.05.2024 23:35 Kaynak: AA

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