Şırnak'ta pizza yiyen 4 kişi hastaneye kaldırıldı: 1 kişi öldü

Şırnak'ın Cizre ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 4 kişiden biri yaşamını yitirdi.

Cizre’de bir kafede dün akşam saatlerinde pizza yiyen 4 kişi bir süre sonra rahatsızlandı. Bu kişiler, kendi imkanlarıyla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi’ne gitti.

Burada tedaviye alınan 4 kişiden Mehmet Emin İ., müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kafedeki yiyeceklerden numune alınırken, iş yeri sahibi ifade için emniyete götürüldü.

OTOPSİ SONUCUNDA BELİRLENECEK

Mehmet Emin İ.'nin cenazesi, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından aileye teslim edilen cenaze, Cizre'deki asri mezarlıkta toprağa verildi.

Mehmet Emin İ.'nin kesin ölüm nedeni, otopsi sonucunda belirlenecek.