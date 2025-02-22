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Şırnak'ta, poşet içerisinde yeni doğmuş bir bebeğe ait cansız beden bulundu

Şırnak’ın Silopi ilçesindeki bir köy kırsalında, poşet içerisinde yeni doğmuş kız çocuğuna ait cansız beden bulundu.

Güncel
  • 22.02.2025 18:57
  • Giriş: 22.02.2025 18:57
  • Güncelleme: 22.02.2025 19:02
Şırnak'ta, poşet içerisinde yeni doğmuş bir bebeğe ait cansız beden bulundu

Şırnak'ta, poşet içerisinde yeni doğmuş bir bebeğe ait cansız beden bulundu.

Olay, Silopi ilçesi Esenli köyü kırsalında meydana geldi. İddiaya göre, çevredekilerin geçerken fark ettiği bir poşetin içerisinde, yeni doğmuş kız çocuğu ait cansız beden bulundu.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bebeğin cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


 

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