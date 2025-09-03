Şırnak'ta refüje çarpan otomobildeki anne ve bebeği ağır yaralandı
Kaynak: AA
ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta meydana gelen trafik kazasında anne ve bebeği ağır yaralandı.
F.B. idaresindeki 16 BJM 768 plakalı otomobil, Şırnak- Cizre kara yolunun 4'üncü kilometresi Mezbahane Kavşağı'ında kontrolden çıkarak refüje çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde bulunan anne C.B. ile 2 aylık bebeği L.S.B. ağır, sürücü ise hafif yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.