Şırnak'ta refüje çarpan otomobildeki anne ve bebeği ağır yaralandı

Ajans Haberleri
  • 03.09.2025 18:29
  • Giriş: 03.09.2025 18:29
  • Güncelleme: 03.09.2025 18:29
Kaynak: AA
ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta meydana gelen trafik kazasında anne ve bebeği ağır yaralandı.

F.B. idaresindeki 16 BJM 768 plakalı otomobil, Şırnak- Cizre kara yolunun 4'üncü kilometresi Mezbahane Kavşağı'ında kontrolden çıkarak refüje çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan anne C.B. ile 2 aylık bebeği L.S.B. ağır, sürücü ise hafif yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

