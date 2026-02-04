Şırnak'ta şarampole devrilen aracın sürücüsü ağır yaralandı
Kaynak: AA
ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı.
Aziz B. (19) idaresindeki 27 EA 450 plakalı hafif ticari araç, Şırnak-Cizre kara yolu Mezbahane mevkisinde kontrolden çıkarak 20 metrelik şarampole devrildi.
Kazada sürücü Aziz B. ağır yaralandı.
Haber verilmesi üzerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü, Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Aziz B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.