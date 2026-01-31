Giriş / Abone Ol
Şırnak'ta şarampole devrilen mikrobüsteki 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 31.01.2026 12:53
  • Giriş: 31.01.2026 12:53
  • Güncelleme: 31.01.2026 12:53
Kaynak: AA
ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ve Irak vatandaşlarını taşıyan 06 MD 4875 plakalı mikrobüs, D-400 kara yolu Yolaçan köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Cizre ve İdil devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan 2'si müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

