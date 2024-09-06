Şırnak'ta servis minibüsü devrildi: 6 yaralı
Şırnak'ta merkez Kumçatı-Kasrik beldesi kara yolu 12. kilometresinde, işçilerim taşıyan minibüs şarampole devrildi. Kaza nedeniyle yaralanan 6 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
Şırnak'ta işçi taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Merkez Kumçatı-Kasrik beldesi kara yolu 12. kilometresinde, S.K. yönetimindeki işçi taşıyan minibüs, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
Kazada, sürücünün yanı sıra minibüsteki 5 işçi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Şırnak ve Cizre ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.