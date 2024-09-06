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Şırnak'ta servis minibüsü devrildi: 6 yaralı

Şırnak'ta merkez Kumçatı-Kasrik beldesi kara yolu 12. kilometresinde, işçilerim taşıyan minibüs şarampole devrildi. Kaza nedeniyle yaralanan 6 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güncel
  • 06.09.2024 16:04
  • Giriş: 06.09.2024 16:04
  • Güncelleme: 06.09.2024 16:07
Kaynak: AA
Şırnak'ta servis minibüsü devrildi: 6 yaralı
Fotoğraf: AA

Şırnak'ta işçi taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Merkez Kumçatı-Kasrik beldesi kara yolu 12. kilometresinde, S.K. yönetimindeki işçi taşıyan minibüs, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada, sürücünün yanı sıra minibüsteki 5 işçi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Şırnak ve Cizre ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

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