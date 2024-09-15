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Şırnak'ta taksi ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 15.09.2024 17:17
  • Giriş: 15.09.2024 17:17
  • Güncelleme: 15.09.2024 17:17
Kaynak: AA
Şırnak'ta taksi ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Şırnak'ta taksi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde Nurullah G. idaresindeki 13 AAB 770 plakalı hafif ticari araç, Mehmet S. yönetimindeki 73 T 0129 plakalı taksi ile çarpıştı.

Kazada, sürücülerin de bulunduğu 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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