Şırnak'ta taksi ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Şırnak'ta taksi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde Nurullah G. idaresindeki 13 AAB 770 plakalı hafif ticari araç, Mehmet S. yönetimindeki 73 T 0129 plakalı taksi ile çarpıştı.
Kazada, sürücülerin de bulunduğu 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.