Şırnak'ta taşlı, sopalı kavga; 4 yaralı

ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde 2 grup arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada 4 kişi yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde İdil ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, büyüyerek taş ve sopalı kavgaya dönüştü.

Çıkan kavgada K.T., M.S.T., M.İ. ve L.T. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.