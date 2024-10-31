Şırnak'ta tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Cizre ilçesindeki kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi
Kaynak: AA
Şırnak'ın Cizre ilçesinde, tır ve kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Cizre- Nusaybin kara yolunun Mehmetçik Çeşmesi mevkisinde, M.İ. idaresindeki 73 DN 769 plakalı tır ile M.Ç. yönetimindeki 34 NRE 63 plakalı kamyonet çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, kamyonet sürücüsü M.Ç. ile araçtaki V.Y, M.B. ve B.K. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.