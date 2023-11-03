Şırnak'ta yakıt tankeri, şarampole devrildi; 2 ölü

Şırnak'ta yakıt tankerinin şarampole devrildiği kazada 2 kişi, hayatını kaybetti.

Kaza, 01.00 sıralarında Kasrik beldesi Koçbeyi Mahallesi Tames rampası mevkisinde meydana geldi.

Sürücüsü ve plakası bilinmeyen yakıt tankeri, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada tankerdeki Hasan Berk ile Mehmet Tuncer, ağır yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılar, kurtarılamadı. Cenazeler, otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.