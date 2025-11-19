Şırnak'ta yaralı ve bitkin bulunan 4 kuş tedavi altına alındı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta yaralı ve bitkin bulunan 2 farklı türden 4 kuş, tedavilerinin ardından doğaya salınacak.

Şırnak merkez ve Uludere ilçesi kırsalında farklı tarihlerde yaralı ve bitkin halde puhu ve kerkenez bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İl Müdürlüğü ile güvenlik güçlerine bildirdi.

DKMP ekiplerince teslim alınan kuşlar, Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimi'ne götürüldü.

Kuşlar, buradaki tedavilerinin ardından doğaya salınacak.​​​​​​