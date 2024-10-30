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Şırnak'ta zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 30.10.2024 23:57
  • Giriş: 30.10.2024 23:57
  • Güncelleme: 30.10.2024 23:57
Kaynak: AA
Şırnak'ta zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 73 SB 759 plakalı tır, 34 EVL 825 plakalı otomobil, 73 ABF 056 ile 34 ADR 972 plakalı hafif ticari araçlar Cizre-Nusaybin kara yolu Mehmetçik Çeşmesi mevkiinde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada 2 araç sürücüsü yaralandı. Yaralılar Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.




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