Şırnak'ta zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 73 SB 759 plakalı tır, 34 EVL 825 plakalı otomobil, 73 ABF 056 ile 34 ADR 972 plakalı hafif ticari araçlar Cizre-Nusaybin kara yolu Mehmetçik Çeşmesi mevkiinde çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada 2 araç sürücüsü yaralandı. Yaralılar Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.