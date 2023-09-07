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Şırnak'ta zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 07.09.2023 16:00
  • Giriş: 07.09.2023 16:00
  • Güncelleme: 07.09.2023 16:01
Kaynak: AA
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Şırnak'ta zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Şırnak'ta 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Merkez Bahçelievler Mahallesi Belediye Kavşağı'nda K.Ü. idaresindeki 55 ABA 446 plakalı otomobil, trafik ışıklarında bekleyen S.T.A. yönetimindeki 69 AAE plakalı otomobile, bu otomobil de V.İ'nin kullandığı 34 CF 994 plakalı hafif ticari araca çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçtaki A.Y. ve S.A. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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