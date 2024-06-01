Şırnak Üniversitesi'nde 3 yeni bölüm açılacak

Şırnak Üniversitesi bünyesinde hemşirelik, işletme ile turizm ve işletmecilik bölümleri açıldı.

Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, yeni eğitim öğretim döneminde 3 bölüme ilk kez öğrenci alacaklarını duyurdu.

Alkış, yaptığı açıklamada, yeni nesil bir üniversite olduklarını savunarak 6 fakülte ve 7 yüksekokulda yaklaşık 6 bin 500 öğrencinin eğitim gördüğünü belirtti.

Öğrencilerin sosyal imkanlarla eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade eden Alkış, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki eğitim öğretim yılında yeni bölümler eklemeye karar verdik. Yeni dönemde 3 bölüme ilk kez öğrenci alacağız. Hemşirelik bölümüne 40, işletme bölümüne 20, turizm ve işletmecilik için de 30 öğrenci alacağız. Özellikle hemşirelik bizim için geleceğe yatırım olan bir bölüm. Bu programların açılmasında büyük katkıları olan Yükseköğretim Kurulu Başkanı'na teşekkür ediyorum. Daha sonra da petrol mühendisliği, sondaj teknolojileri gibi programları açmayı planlıyoruz. Malum artık şehrimiz bir petrol şehri oldu. Bu açılacak bölümlerin üniversitemize büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz."

Alkış, ayrıca, Türkiye'nin en kapsamlı ve en büyük laboratuvarlarından birine sahip olduklarını ifade etti.