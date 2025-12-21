Şırnak Üniversitesi'nde neler oluyor: İddialar ve Rektör'ün cevapları neler, üniversite kaynakları ne diyor?

Şırnak Üniversitesi son dönemde pek çok skandal iddiayla gündemde.

İlk olarak üniversitenin rektörü Abdurrahim Alkış’ın kardeşi Abdullah Alkış’ın “Bana ve abime düşman olanları çatlatacak şekilde üniversitede klimalı, bilgisayarlı, şahsıma özel odamda Büro Personeli olarak çalışmam için kadro ilanım dün itibarıyla yayınlandı” ifadeleriyle paylaşım yaptığı. Daha sonra ise Rektör Abdurrahim Alkış’ın süresi 31 Aralık'ta dolacak ilana "kendisine itaat edenleri" atayacağını duyurduğu öne sürülen bir haber yapıldı.

Peki iddialar bu kadar ciddiyken üniversite ve YÖK kaynakları ne diyor? Paylaşımlar gerçek mi? Rektör Alkış’ın iddialara cevabı ne?

17 KASIM’DA YAYIMLANAN İLANLA BAŞLAYAN SÜREÇ

Olay 17 Kasım 2025’te Resmi Gazete’de yayımlanan bir ilana dayanıyor. Üniversitenin verdiği büro personeli ilanında “Herhangi bir lisans bölümünden mezun olmak. 2024 KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak. Son beş yıl içinde Arapça dilinde Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den veya dengi yabancı dil sınavından en az E düzeyinde (en az 50 puan) dil bilgisine sahip olmak” şartları aranıyor.

REKTÖRÜN KARDEŞİNDEN SKANDAL PAYLAŞIM İDDİASI

Konuya ilişkin ilk haber 30 Kasım 2025’te Oda TV’de yayımlandı. Habere göre rektörün kardeşi Abdullah Alkış’ın Facebook paylaşımı olduğu öne sürülen görselde şu ifadeler yer aldı:

“Bana ve abime düşman olanları çatlatacak şekilde üniversitede klimalı, bilgisayarlı, şahsıma özel odamda Büro Personeli olarak çalışmam için kadro ilanım dün itibarıyla yayınlandı. Merak etmeyin bu sefer her şeyi düşündük. Kadro benim için hazırlandı, ilan sadece kanun gereği prosedürdür, sıkıntı yok.

Dualarınızı, tebriklerinizi şimdiden arayıp iletebilirsiniz, kabul ederim. Yakında üniversite konukevinde geçici olarak yaptığım görevden ayrılıyorum. Aralık ayında Rektörlük Dış İlişkiler Koordinatörlüğünde Büro Personeli olarak, doğrudan rektör abime bağlı şekilde görevime başlıyorum. Bu sefer hiçbir sorun yaşanmayacak inşallah."

Haberin yayımlanmasının hemen ardından Rektör Abdürrahim Alkış bir açıklama yayımladı. İddiaların yalan olduğunu ifade eden rektör Alkış, “"Böyle bir şeyin olması etik ve ahlaki açıdan mümkün değil. Mevzuat açısından da doğru bulmuyoruz. Kardeşim başvurabilecek bir durumda değil, kendisi ön lisans mezunu. Fakat biz lisans şartı koyduk. Töhmet altında tutma gayreti söz konusu. Kardeşim 5 senedir hesabını kullanmıyor. Kesinlikle böyle bir paylaşım yapması mümkün değil zaten kadroya başvuruda bulunmadı” dedi.

Alkış'ın kardeşi Abdullah Alkış ise Facebook paylaşımını kendisinin yapmadığını, yapay zekâ destekli olarak söz konusu cümlelerin kendi paylaşımıymış gibi oluşturulduğunu ifade etti.

Yani özetle Alkış kardeşler ilanın Abdullah Alkış için hazırladığı iddialarını yalanladı.

REKTÖR HABER YAPANLARA KAFİR DEDİ Mİ?

Birkaç gün sonra bu kez başka bir haber çıktı. Rektör Alkış’ın 5 Aralık’ta kentteki İslamcı derneklerle birlikte Cuma namazı çıkışında bir basın açıklaması yaptığı ve bu açıklamada ilk haberi yapan medya kuruluşlarına “kafir ve mürted” dediği öne sürüldü. Rektör Alkış bu iddiayı da yalanladı. 7 Aralık’ta Twitter hesabından açıklama yapan Alkış, “Paylaşımlara kaynak olarak gösterilen sosyal medya görseli, üzerinde dijital oynama yapılmış bir görüntüdür ve gerçek değildir. Kişileri kafir ve mürted ilan etme yetkisine sahip değilim” ifadelerini kullandı.

BU KEZ REKTÖR PAYLAŞIM YAPTI İDDİASI

Ardından üniversite 17 Aralık’ta başka bir akademik ilan yayımladı. İlana son başvuru tarihi olarak 31 Aralık belirlendi.

Ardından 20 Aralık günü bu kez başka bir haber yayımlandı. Bu kez Rektör Alkış’ın paylaşımında kadroya atayacaklarını belirlediği, YÖK’ten tam destek aldığı ve atanan kişilerin kendisine itaat etmesini istediği öne sürüldü. Facebook’tan paylaşıldığı iddia edilen görsel özetle şu ifadeler yer aldı: “Akıllarınca bana savaş açıp kazanacaklarını sanan ahmaklar hakkında YÖK Başkanımız Sayın Erol Özvar ve YÖK Başkanvekili Sayın Metin Topçuoğlu ile telefonda görüştüm. Bu üniversiteyi iradesiyle kucaklayıp dünyaya tanıtan benim gibi bir rektöre başkaldıracak kadar ileri giden ahmakların akıbeti hakkında konuştuk ve bunları üniversitemizde barındırmayacağımı bizzat ilettim ve onaylarını aldım.

Dinimiz İslam'da da emrolunduğu üzere yöneticilere itaat farzdır hükmü gereğince sizi yönetmeye muktedir olan Rektörünüz olarak sizden artık tam itaat istiyorum. Tam itaatle ve sadakatle bana bağlı olanları ödüllendirip terfi ettireceğim gerçeğini bugün çıktığımız Öğretim Üyesi ilanıyla hepinize emsal olarak gösteriyorum. İbret almak isteyenleriniz üniversiteden attıklarıma baksın, örnek almak isteyenleriniz ise taltif edip yükselttiklerime baksınlar.”

Bu haber ise bu kez Şırnak Üniversitesi’nden yapılan açıklamayla yalanlandı. Açıklamada “Habere dayanak gösterilen sosyal medya görseli dijital olarak manipüle edilmiş gerçek dışı bir içeriktir. Söz konusu görselin üniversitemizle ve rektörümüzle ilgisi bulunmamaktadır” denildi.

Rektörün Facebook hesabını incelendiğinde de böyle bir paylaşım yapılmadığı görülüyor.

ÜNİVERSİTE KAYNAKLARI NE DİYOR?

BirGün’e konuşan Şırnak Üniversitesi kaynakları da rektörün açıklamalarını doğruluyor. Üniversitede rektörden istediğini alamayan bir ekibin bu şekilde içerikler üreterek gazetecileri manipüle ettiğini belirten bir kaynağımız, “Rektörün kimliğinden bağımsız olarak bunu söylüyorum. Paylaşımlar ve haberler doğru değil” dedi.

YÖK kaynakları da benzer ifadeleri kullandı ve haberlerin doğru olmadığını ifade etti.