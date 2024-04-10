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Şırnak ve Mardin için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ajans Haberleri
  • 10.04.2024 17:50
  • Giriş: 10.04.2024 17:50
  • Güncelleme: 10.04.2024 17:50
Kaynak: AA
Şırnak ve Mardin için gök gürültülü sağanak uyarısı

Şırnak geneli ve Mardin'in doğusunda, gelecek 2 saatlik periyotta yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, son değerlendirmeler ve meteoroloji radarı verileri ışığında, Şırnak il geneli ve Mardin'in doğusunda, gelecek 2 saatlik periyotta yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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