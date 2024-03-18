Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 31 gözaltı

Şırnak’ta yapılan kaçakçılık operasyonlarında 31 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlenerek uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzemeye el konuldu.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısında yapılan operasyonlarda, 4 gram esrar, 1 adet hassas terazi, bin 290 paket sigara, 230 adet puro, 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonlarda; 19 kişi kaçakçılık, 9 kişi asayiş, 1 şüpheli kayıp şahıs ve 2 şüpheli ise terör suçlarından olmak üzere toplam 31 şüpheli gözaltına alındı.