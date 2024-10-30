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Şırnak’ta askeri araç devrildi: 10 yaralı

Şırnak-Cizre eski karayolunda askeri aracın devrilmesi sonucu 10 asker yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 30.10.2024 23:53
  • Giriş: 30.10.2024 23:53
  • Güncelleme: 30.10.2024 23:53
Kaynak: İHA
Şırnak’ta askeri araç devrildi: 10 yaralı


Alınan bilgiye göre, Şırnak-Cizre eski Karayolu Kasrik Koçbey köyü civarı yakınlarında bir askeri araç, yoldan çıkarak devrildi. Olay yerine sağlık, itfaiye, AFADve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazada 10 asker yaralandı. Yaralı askerler, ambulanslarla Şırnak ve Cizre Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralı askerlerin, hayati tehlikelerinin bulunmadığı, bazı askerlerin tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

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