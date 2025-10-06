Şırnak’ta attan düşerek yaralanan kadın, tedaviye alındı

Sekvan KÜDEN/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK’ın Beytüşşebap ilçesinde attan düşerek yaralanan Leyla Çakır (21), tedaviye alındı.

Olay, sabah saatlerinde Kovankaya köyü kırsalında meydana geldi. Hayvancılıkla uğraşan Leyla Çakır, bindiği attan dengesini kaybederek düştü. Sol bacağı kırılan Çakır için yakınları, durumu 112 Acil çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bölgeye AFAD, Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Beytüşşebap Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınan Çakır’ın, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)

