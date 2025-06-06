Şırnak’ta balatalarda oluşan ısınma, tırda yangına neden oldu

Şırnak’ın Cizre ilçesinde seyir halindeki tırın balatalarında oluşan ısınma, yangına neden oldu.

Cizre-Silopi Çevre yolunda İzettin Tekin yönetimindeki 47 PV 095 plakalı tırın balata kısmında oluşan ısınmadan dolayı alevler yükselmeye başladı. Sürücü, tırdan yükselen alevleri fark edip aracı yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye erleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangından etkilenen olmazken, tırda maddi hasar oluştu. Yangın nedeniyle oluşan trafik, kontrollü bir şekilde sağlandı.