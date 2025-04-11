Şırnak’ta beton mikseri devrildi: 2 yaralı

Şırnak’ta, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri şarampole devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Diyar T. yönetimindeki 30 AB 357 beton mikseri, Kasrik beldesi ile Akçay köyü arasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.