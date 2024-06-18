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Şırnak’ta cinsel taciz faili öğretmen tutuklandı

Silopi’de 3 öğrenciyi cinsel tacize maruz bıraktığı belirtilen öğretmen Sadun V., tutuklandı.

Güncel
  • 18.06.2024 09:35
  • Giriş: 18.06.2024 09:35
  • Güncelleme: 18.06.2024 09:37
Şırnak’ta cinsel taciz faili öğretmen tutuklandı
Fotoğraf: Arşiv

Şırnak’ın Silopi ilçesinde erkek yurdunda kalan 3 lise öğrencisi, yurtta öğretmenleri tarafından cinsel tacize maruz bırakıldıklarını bildirdi. 

MA'nın haberine göre; çocukların yaşadıklarını okul yönetimine anlatması üzerine, emniyete haber verildi.

Cinsel tacize dair Silopi Savcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında 3 öğrencinin ifadesine başvuruldu.

Öğrencilerin ifadeleri doğrultusunda öğretmen Sadun V. gözaltına alındı. 

Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Sadun V, “çocuğa cinsel istismar” suçundan tutuklayarak, cezaevine gönderdi. 

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