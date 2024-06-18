Şırnak’ta cinsel taciz faili öğretmen tutuklandı
Silopi’de 3 öğrenciyi cinsel tacize maruz bıraktığı belirtilen öğretmen Sadun V., tutuklandı.
Şırnak’ın Silopi ilçesinde erkek yurdunda kalan 3 lise öğrencisi, yurtta öğretmenleri tarafından cinsel tacize maruz bırakıldıklarını bildirdi.
MA'nın haberine göre; çocukların yaşadıklarını okul yönetimine anlatması üzerine, emniyete haber verildi.
Cinsel tacize dair Silopi Savcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında 3 öğrencinin ifadesine başvuruldu.
Öğrencilerin ifadeleri doğrultusunda öğretmen Sadun V. gözaltına alındı.
Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Sadun V, “çocuğa cinsel istismar” suçundan tutuklayarak, cezaevine gönderdi.