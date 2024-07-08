Şırnak’ta Cizre kayyumu parkları devretmiş!

Haber Merkezi

Şırnak’ın Cizre ilçesinde belediyeye atanan kayyumlar döneminde onlarca taşınmaz, emniyet, jandarma, müftülük ve spor müdürlüğü gibi resmi kurumlara devredildi. MA’nın haberine göre, kayyum döneminde belediyeye ait 8 parktan 5'inin de benzer bir şekilde devredildiği ortaya çıktı.

Birçoğu Dicle Nehri kenarında bulunan parklar, devredildikten sonra da kaderine terk edildi. Son kayyum Nazlı Demir, Cizre Seyir Tepesi’nde bulunan Cam Teras Parkı ve Melaye Ciziri Parkı'nı kaymakamlığa bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na devretti.

Dirsekli Mahallesi’nde geçtiğimiz yıl 60 dönümlük alan üzerine yapılan ve yaklaşık 30 milyon TL’ye mal olan mesire alanı, İlçe Jandarma Komutanlığına; Sur Mahallesi’nde bulunan Çarkendal Parkı ile Nur Mahallesi'ndeki Mem U Zin Parkı da Gençlik Spor Müdürlüğü’ne, diğer parklar da İlçe Müftülüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne devredildi.

DEM Parti yönetimi, parklardaki ağaçların kurumaması için bakım ve onarım çalışmasına başladı.