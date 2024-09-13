Şırnak’ta çok sayıda bölge "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

Aralarında Bestler Dereler, Gabar ve Cudi Dağı'nın da olduğu çok sayıda bölge 15 gün süreyle "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiğini ve bu bölgelere girişlerin yasaklandığını duyurdu.

Şırnak Valiliği, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi" gerekçeleri sıralanarak çok sayıda bölgeye ilişkin yasak kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, 14 Eylül'den 28 Eylül tarihine kadar Bestler Dereler Bölgesi, Gabar Dağı Bölgesi, Cudi Dağı Bölgesi, Kurt Dağı Bölgesi, Kelmehmetler-Dönmezler-Kovankay, Tahtareş, Hüsrevpaşa-Suhurpaşayayla, İncebeldağları, Faraşin Bölgeleri, Altındağları Bölgesi ve Oymakaya Bölgesi'nin 15 gün süreyle "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği belirtildi.

Kararda, belirtilen bölgelere girişlerin yasaklandığı ifade edildi.